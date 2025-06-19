Eskişehir\'de Tefecilere Operasyon

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin tefecilere yönelik operasyonu sonucunda, mağdurlardan 1 milyon 250 bin TL nakit para aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama (TCK 282) Suçu' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce, İnönü İlçesi'nde eş zamanlı olarak 2 şüpheli şahsa ait 3 adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda; 1 adet senet defteri, 10 adet isme yazılmış senet, 193 adet boş senet, 443 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi. Mağdurlardan 1 milyon 250 bin TL nakit para aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR