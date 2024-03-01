Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 771 Sürücüye 6 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince uygulanan bir aylık trafik denetimlerinde 38 bin 457 araç kontrol edilirken, 2 bin 771 araç sürücüsüne 6 milyon 706 bin 598 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 38 bin 457 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 771 sürücüye 6 milyon 706 bin 598 TL para cezası kesildi. Ayrıca 331 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 33 sürücünün ehliyetine el koyuldu.

Ekipler tarafından aynı dönem içinde jandarma sorumluluk bölgesinde 618 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR