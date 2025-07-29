Eskişehir\'de Trafodan Yangın

Eskişehir'de trafodan çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi kül oldu.

Eskişehir- Seyitgazi yolu kenarında bulunan bir tarım arazisinde elektrik trafosundan kaynaklığı olduğu öğrenilen bir yangın çıktı. Yangın bölgesine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekip sevk edildi. Yangına, oradan geçmekte olan Sarısungur Mahalle Muhtarı Haydar Muharrem Uz, elindeki kürekle müdahale ederek ekiplere destek vermeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda söndürülen yangında, ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında, yol kenarındaki bazı ağaçlar yanarken, yaklaşık 50 dönüm alan kül oldu. - ESKİŞEHİR