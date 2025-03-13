Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada; 11 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR