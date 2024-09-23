Eşme'de Boğulma Olayı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde yüzmek için gölete giren 40 yaşındaki Ahmet Toplu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Toplu (40) Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Takmak Göleti'ne yüzmek için girdi. Bir süre sonra Toplu'nun gözden kaybolduğunu görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerine bağlı dalgıçların arama kurtarma çalışması sonrası Toplu'nun cansız bedenine ulaşılarak, göletten çıkarıldı.

Öte yandan Toplu'nun cansız bedeni Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK