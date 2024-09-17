Esnaf Tartışmasında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Esnaf Tartışmasında Silahlı Saldırı

Manisa'da iki esnaf arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, bir kişi yaralandı.

17.09.2024 20:01
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Esnafların tartışmasında kan aktı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sevgi yolunda karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2108 Nolu sokakta karşılıklı dükkanları bulunan iki esnaf arasında çıkan tartışma büyüyünce Kafe işletmecisi D.U. karşısındaki telefoncu dükkanına kurşun yağdırmaya başladı. Telefoncu dükkanının camlarının kırıldığı olayda aynı sokaktaki başka bir esnaf tarafından durdurulmaya çalışılan D.U.'nun silahından çıkan mermilerden ikisi ise telefon dükkanı sahibinin kardeşi olan M.Ç.S.'nin iki bacağına isabet etti. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan D.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde emniyet güçlerine teslim oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esnaf Tartışmasında Silahlı Saldırı - Son Dakika

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