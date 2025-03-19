Antalya'da ev arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Suçlamaları kabul etmeyen sanık:

"Ben kendimi korudum, salona atladım salonda da saldırdı. Öldürmek istemediğimi bağırdım, hatta komşu bile duymuş"

ANTALYA - Antalya'da, ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i bıçakla öldüren Süleyman Ege Sevil'in karar duruşması görüldü. Mahkeme, Sevil'e haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, aynı evde kaldığı Tolga Taşkınel'i çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Süleyman Ege Sevil'in yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Heyet, sanığın eylemini tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezasında indirime gitti ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Tartışma ölümle sonuçlandı

Olay, 29 Eylül 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin E.Ç., olaydan iki hafta önce aynı evde yaşamaya başladı. Gece saatlerinde Sevil ile Taşkınel arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Sevil, mutfaktan aldığı bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin E.Ç. panikle kaçarak uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taşkınel, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Süleyman Ege Sevil'i olayın yaşandığı dairede suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Hüseyin Emre Ç. ise kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı. Sevil tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hüseyin E.Ç. serbest bırakıldı.

Mahkemede cinayeti savundu

Karar duruşmasında savunma yapan Süleyman Ege Sevil, cinayeti işlediğini kabul etmediğini belirterek kendini savundu. Taşkınel'in madde bağımlısı olduğunu ve kendisine saldırdığını öne süren Süleyman Ege Sevil, "Maktul benden yardım istedi, ben de yardım etmek istedim. Bir kişiyi Instagram'dan ekleyip uyuşturucuya alıştırmaya çalışınca ben de eklediği kişiyi uyardım, bunun üzerine bana saldırdı. Ben kendimi korudum, üstüme atladı, bıçağı savurmamla kan boşalması oldu, tampon yaptım. Boynumdaki darp izinden de anlaşılmak üzere bana saldırdı, ikinci arkadaş olmasaydı ben ölmüştüm, Tolga buradaydı. Ben kendimi korudum, salona atladım salonda da saldırdı. Öldürmek istemediğimi bağırdım, hatta komşu bile duymuş. Öte yandan polisi ve ambulansı aradım. Gerekli her şeyi yaptım. Maktulün sadece iyi olmasını istedim, iyileştirmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben sadece kendimi korudum, yaptığım şeyden de pişmanım. Gerekli müdahaleyi de yaptım ancak kurtarılamadı" dedi.

Sanığın beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, Sevil'in kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Ancak olayın tahrik altında gerçekleştiğini belirterek sanığa verilen müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 18 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın ilerleyen süreçte suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını belirterek cezasında ek bir indirim uygulanmamasına karar verdi.