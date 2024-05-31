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Ev yangında itfaiye bebeği böyle kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangında itfaiye ekipleri evdeki bebeği yanmaktan son anda kurtardı.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Adil Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. Katında çıktı. İkametin salon kısmında çıkan yangına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. . Ekiplerin iki buçuk dakika da intikal ettiği yangın yerinde ikamette bulunan vatandaşlar hızlıca tahliye edildi. Evdeki bebek, puseti ile beraber kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bebek ve ikamettekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. İnceleme sürüyor.