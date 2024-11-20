Evde 5 Gün Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evde 5 Gün Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Bursa'da sağlık sorunları nedeniyle 5 gündür evde mahsur kalan yaşlı çift, komşuların ihbarıyla kurtarıldı.

20.11.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evde 5 gündür mahsur kalan yaşlı çiftin yardımına ekipler yetişti

Mahsur kalan çifti komşusu fark etti, "Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi

BURSA - Bursa'da sağlık sorunları nedeniyle evde 5 gündür mahsur kalan çifti uzun süredir görmeyen komşuları 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerince kapı kırıldı, ekipler içeri girdi. Yürümekte zorluk çeken çifti sağlık ekipleri hastaneye sevk etti. Gözyaşlarını tutamayan komşusu ise, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanda yaşayan Badem çifti, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çekince kendi imkanlarıyla yetkililere ulaşamadı. 5 gün boyunca evde mahsur kalan Muammer ve Aynur Badem çiftinin kapısını çalan komşuları kapıyı açan olmayınca 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırmak zorunda kaldı. İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin içerde mahsur kaldığını görünce ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatılırken, mağdur çifti gören komşuları, "Bakıma muhtaç iki çift. Sağlık sorunları olduğu için evde mahsur kalmışlar. Ekipleri aradık, Allah devletimizden razı olsun. Buraya gelip yardımcı oldular, ama bu çiftin bakıma ihtiyaçları var, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Evde 5 Gün Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evde 5 Gün Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
14:40 Partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, aldığı teklifleri canlı yayında açıkladı Partisinden istifa eden Cemal Enginyurt, aldığı teklifleri canlı yayında açıkladı
14:34 İndirimli televizyonlar için vatandaşlar yumruk yumruğa kavga etti İndirimli televizyonlar için vatandaşlar yumruk yumruğa kavga etti
14:24 Ünlü otomotiv firması logosunu değiştirdi Ünlü otomotiv firması logosunu değiştirdi
14:24 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
14:22 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, TikTok yayınlarına devam ediyor Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, TikTok yayınlarına devam ediyor
14:07 Uğur Akkuş’un ’’Her şey maddiyatmış’’ sözlerine Ebru Şallı’dan ilk yanıt Uğur Akkuş'un ''Her şey maddiyatmış'' sözlerine Ebru Şallı'dan ilk yanıt
13:53 Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1’i ağır 3 yaralı Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı
13:38 Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 10:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Evde 5 Gün Mahsur Kalan Çift Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.