Evde çıkan yangın korkuttu
- Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi
ADIYAMAN - Adıyaman'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında bulunan Şeyho Gezer'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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