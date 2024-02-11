Evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Evde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Şeyho Gezer'e ait tek katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

11.02.2024 18:46
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Evde çıkan yangın korkuttu

- Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında bulunan Şeyho Gezer'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Evde çıkan yangın korkuttu
Kaynak: İHA

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