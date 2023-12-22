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Evde çıkan yangını geceyi aydınlattı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangında alev topuna dönen ev tamamen yandı. Evde çıkan yangın nedeniyle alevler adeta geceyi aydınlattı.

Olay, Adıyaman merkez Çamlıca köyünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Halil Çavuş'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden aile fertleri dışarı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyüyerek evi alev topuna çevirdi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına müdahale sabaha kadar devam etti. Yangında ev tamamen yanarken, alevlerin başka evlere sıçraması önlendi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.