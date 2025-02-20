Eve Geç Geldi, Baba Bıçaklandı - Son Dakika
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Eve Geç Geldi, Baba Bıçaklandı

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Edirne'de, oğlu babasını eve geç geldiği için bıçaklayarak yaraladı, tutuklandı.

20.02.2025 17:58
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'Eve neden geç geldin?' diyen babasını bıçakladı

EDİRNE - Edirne'de babasının 'Eve neden geç geldin' sorusuna öfkelenen oğul, babasını bıçaklayarak yaraladı.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki K.K. eve geldiğinde kendisine 'Neden geç geldin?' diye soran babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçaklayarak evden kaçan oğul, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul K.K.'nın "Eve geç geldim diye kızdı kavga yaptık, bıçakladım" dediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralı baba M. K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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