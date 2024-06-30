Sır ölümün arkasından 5 yaşındaki çocuğu çıktı - Son Dakika
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Sır ölümün arkasından 5 yaşındaki çocuğu çıktı

Sır ölümün arkasından 5 yaşındaki çocuğu çıktı

Kayseri'deki bir evde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'in 5 yaşındaki oğlu B.R. tarafından kazara vurulduğu ve bir gün sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, 22 Haziran'da Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Rahim'in oğlu B.R., babasının tabancasını bulup oynarken kazara ateş etti ve Rahim başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rahim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

30.06.2024 10:21
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Kayseri'de meydana gelen şüpheli ölümün ardından kaza kurşunu çıktı. Başından vurulan Cüneyt Rahim'in, 5 yaşındaki çocuğu tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirlendi.

EVİN SALONUNDA BAŞINDAN VURULDU

Olay, 22 Haziran'da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde cesedi bulunan Cüneyt'i, 5 yaşındaki oğlu tabancayla oynarken vurmuş

YAŞAM SAVAŞINI 1 GÜN SONRA KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİLAHLA OYNARKEN BABASINI VURMUŞ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim'in 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocasinan, Kayseri, Suriye, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sır ölümün arkasından 5 yaşındaki çocuğu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Arikan: kim bunlar neden doldu ülkemize isgal icin mi ? 49 12 Yanıtla
  • Ugur Yıldız: Suriyeli de bile silah varsa vay halimize 37 5 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: SİLAH RUSHATLIMI DEĞİL Mİ ASIL SORU İŞARETİ BU 22 2 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: ne arar ruhsat kendilerinin girişi bile kacakken 23 0
  • Ali murat Çetinkaya: Bana pek inandırıcı gelmedi 5 yaşındaki cocuk tetige bile basamaz ve silahı bile yerden kaldıramaz iç hesaplaşmadır 4 3 Yanıtla
    Ahmet Papağan: silah doluyken tetik yumuşar yani sıkabilir 4 2 İsmail Kalpan: 3 yaşında bile ateş edebilir dolu silahla 2 0
  • Aylin Alemdar: Suriye uyruklu Cüneyt Rahim :) 4 1 Yanıtla

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