Sır ölümün arkasından 5 yaşındaki çocuğu çıktı

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Kayseri'de meydana gelen şüpheli ölümün ardından kaza kurşunu çıktı. Başından vurulan Cüneyt Rahim'in, 5 yaşındaki çocuğu tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirlendi.

EVİN SALONUNDA BAŞINDAN VURULDU

Olay, 22 Haziran'da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'nci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞINI 1 GÜN SONRA KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİLAHLA OYNARKEN BABASINI VURMUŞ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim'in 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.