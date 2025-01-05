Evlat Nöbetinde Müjdeli Haber - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Evlat Nöbetinde Müjdeli Haber

Geniş Video İzle

Diyarbakır annesi Çiğdem Adak, Regaip Kandili'nde evladının teslim olduğu haberini aldı.

05.01.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlat nöbetindeki anne, Regaip Kandil'inde oğlunun teslim olduğu haberini aldı

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR - .Diyarbakır annelerinden Çiğdem Adak, evladının teslim olduğu haberini Regaip Kandilinde aldı.

3 Eylül 2019 yılında eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. 254'üncü aile olarak nöbete katılan Çiğdem Adak, evladının teslim olduğu haberini Regaip Kandilinde aldı.

Anne Çiğdem Adak, 4 yıla yakındır evlat nöbetine katıldığını söyledi. 2025 Regaip Kandil'inde oğlunun müjdeli haberi geldiğini ifade eden Adak, "Evladıma kavuştum. Rabbimden dilerim, bütün anne ve babalar evlatlarına en yakın zamanda hayırlısıyla kavuşur. Çok güzel bir duygu. Annelerden evladına kavuşan 58'inci aile oluyorum" dedi.

Buradan ailelere değil, evlatlara seslenmek istediğini dile getiren Adak, "Çünkü ailelerin ciğerleri yanıyor, evlatlarını dört gözle bekliyorlar. Çağrım çocuklara, oradan anne ve babalarının şefkatli kollarına gelsinler. Devletimize sığınsınlar. Çünkü yanlış bir yoldalar. Buradan cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanı'mıza, kolluk kuvvetlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Mehmet Emin Teker'in annesi Gülbahar Teker ise 5 yıldır burada olup çocuklarını beklediklerini kaydetti. Bir ailenin daha çocuğuna kavuştuğunu belirten Teker, "Çocuklara sesleniyorum. Herkes o dağlardan inip gelsin. Orada durmasınlar, anne ve babaları burada" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, yapılan çalışmalar neticesinde; 2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yapan, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alan, insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi alan, Suriye'de suikast eğitimi alan E.G. isimli teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat Nöbetinde Müjdeli Haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:09 Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
13:08 Esenyurt’ta yasak aşk cinayeti Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 15:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat Nöbetinde Müjdeli Haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.