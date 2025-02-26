Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti

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İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Yayakent Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında vahşet yaşandı. Annesi 3 ay önce hayatını kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz (25) ile babası Metin Malgaz (47) arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Baba ve oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Metin Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI EVLAT GÖZALTINDA

Malgaz'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, oğul Malgaz'ı gözaltına aldı.