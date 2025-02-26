Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti - Son Dakika
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Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti

Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti

İzmir'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki genç tartıştığı babasına kahvehanenin önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği baba olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı oğul gözaltına alındı.

26.02.2025 09:37
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İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Yayakent Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında vahşet yaşandı. Annesi 3 ay önce hayatını kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz (25) ile babası Metin Malgaz (47) arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Baba ve oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Metin Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI EVLAT GÖZALTINDA

Malgaz'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, oğul Malgaz'ı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aykut:
    vardır bir açmazı 0 5 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    günün birinde evlenirsem çocuk istemiyorum arkadaş eksik kalsın 0 0 Yanıtla
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