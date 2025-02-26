İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Yayakent Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında vahşet yaşandı. Annesi 3 ay önce hayatını kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz (25) ile babası Metin Malgaz (47) arasında mahalle meydanındaki kahvehane önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Baba ve oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Metin Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Malgaz'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, oğul Malgaz'ı gözaltına aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Evlat vahşeti! Babasını silahla katletti - Son Dakika
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