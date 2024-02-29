Eyüpsultan'da Kıraathanede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Kıraathanede Yangın Çıktı

Eyüpsultan\'da Kıraathanede Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek binanın dış cephesini ve yanındaki binanın dış cephesini zarar verdi. Vatandaşlar korku içinde kendilerini dışarıya attı ancak ölü veya yaralı olmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

29.02.2024 03:52
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Eyüpsultan'da 6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle binanın dış cephesi alevler içinde kalırken, yanındaki binanın dış cephesi de zarar gördü. Vatandaşların korku içinde kendilerini dışarıya attığı yangın söndürülürken, yangın neticesinde ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kıraathaneyi sararken alevler 6 katlı binanın dış cephesini kaplayıp büyüdü. Alevler yandaki binanın dış cephesine de sirayet edip zarar verdi. Vatandaşlar korku içinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölü ve yaralı olmazken kıraathane ve her iki binanın dış cephesi de hasar gördü. Öte yandan kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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