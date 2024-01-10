Eyüpsultan\'da tarım deposunda çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da tarım ürünlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinçi Mahallesi Çampınar Sokak'ta bulunan bin 200 metrekarelik tek katlı tarım deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede deponun her yerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunulurken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL