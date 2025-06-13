Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikayı bekleyen gece bekçisi, kulübesinde ölü bulundu.
Ergene Yeşiltepe Mahallesi sınırlarında bulunan Çorlu Deri İhtisas Karma Sanayi'nde sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı. Gece fabrikayı bekleyen bekçi Abdullah Çolak (67), sabah saatlerinde kulübedeki oturduğu sandalyede hareketsiz vaziyette fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdullah Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Çolak'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Fabrikada bekçi ölü bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?