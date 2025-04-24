Faizsiz Krediyle 920 Bin TL Dolandırdılar

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte yapılan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, şahısların faizsiz kredi yalanıyla 920 bin TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir, Gaziantep ve Siirt'te yapıldı. Vatandaşları telefonla arayan şahısların kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak faizsiz kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi. Şahısların aynı yöntemle 11 kişiyi 920 bin TL dolandırdıkları belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, biri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR