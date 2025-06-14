Falezlere atlayış tehlikesi sürüyor

Falezlerden ölümüne atlayış ders olmadı, gençler ölüme meydan okumaya devam ediyor

Çit ve uyarı tabelasını dikkate almayıp falezlere çıkan gençler ölüm atlayışları yapıyor

21 yaşındaki genç, akranlarını uyardı: "Para verseler atlamam, siz de atlamayın"

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz günlerde 30 metrelik falezlerden yaptığı atlayış sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki gencin hastanedeki tedavisi devam ederken, olaydan ders almayan gençlerin tehlikeli atlayışı devam ediyor. Çok sayıda olayın yaşandığı noktada ise gençler, çitleri ve uyarı levhalarını dikkate almıyor. Çevredeki vatandaşlar da gençlerin bu tehlikeli atlayışlarına uyarı da bulunuyor.

9 Haziran tarihinde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili girişinde bulunan yüksekliği yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana gelen olayda 18 yaşındaki yabancı uyruklu M.M., Kurban Bayramı tatilinin son gününde arkadaşları ile birlikte sahile geldi. Burada bir süne yüzen M.M. ve arkadaşları daha sonra özellikle yaz aylarından adrenalin ve heyecan arayan gençlerin şov amacıyla denize atlayış yaptığı falezlere tırmandı. Kayalıkların zirve noktasından kendisini kontrolsüz bir şekilde boşluğa bırakan M.M. karnının üzerine suya çakılırken çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyarı tabelasını dikkate alan yok

Olayın ardından M.M. bilinci kapalı şekilde önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ardından da Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yoğun bakımda tedavi altına alındı. 18 yaşındaki gencin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden ve sağlık durumunda her hangi bir iyileşme olmadığı öğrenildi. Daha öncede benzer olayların yaşandığı falezlerde yaşanan olayın ardından ders çıkarmayan gençlerin tehlikeli atlayışı devam ediyor. "Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır" tabelası ve çitlerin olmasına rağmen falezlere çıkan gençler falezlerin üstünden kendilerini boşluğa bırakarak ölüme davetiye çıkarmayı sürdürüyor. Sahil kısmından yukarı tırmanan ve varyant kısmındaki çitleri aşıp ilerledikleri patika yol, gençlerin bu tehlikeli atlayış öncesi güzergahı oluyor.

"Para verseler atlamam"

Vatandaşlar da gençlerin tehlikeli eğlencesini doğru bulmuyor. Serhat Orhan adlı genç, akranlarını şu sözlerle uyardı: "Para verseler atlamam. Tehlikeli. Hastanelik olmaya gerek yok. Buradan atlamasınlar, rica ediyorum. Sahilden girip insan gibi yüzsünler."

" Anne ve babaların da dikkatli olması gerekiyor"

Gençlere tavsiyede bulunan Vedat Dikici de, "Falezlerden atlamasınlar. Karnı üstüne düşenler oluyor, dıştan bir şey görünmez, fark etmez ama iç organları zarar görür. Anne ve babaların da dikkatli olması gerekiyor. Son 15 güne iki kez burada böyle vakalar yaşandı. Yöneticilerimiz önlemlerini almış ama insanlarımız dikkat etmiyor" ifadelerine yer verdi.