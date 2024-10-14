Faruk Koca'ya 13 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Faruk Koca'ya 13 Yıla Kadar Hapis İstemi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve diğer sanıklar için 13 yıla kadar ceza talep edildi.

14.10.2024 11:27
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında mütalaa açıklandı. Koca hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü eski Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin, Osman Erkam Can katılmazken, avukatlar salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkında esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu belirtti.

Esas hakkındaki mütalaa da sanıklar Koca, Can, Şahin ve Çelikkaya'nın sahaya girdiklerini başkan Koca'nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e, 'seni öldüreceğim' diye tehditte bulunduğu, daha sonrasında da yumruk atarak yere düşürdüğü belirtildi. Sanıklar Şahin ve Çelikkaya'nın yerdeki hakemin çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme atarak yaraladıkları, sanık Can'ın ise hakem Meler'e tekme atmaya çalıştığı, ancak isabet ettiremediği anlatıldı.

Mütalaada, MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında 'tehdit', 'kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun suçlarından 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı sanıklar Çelikkaya ve Şahin'in, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan, 10 yıl 1 ay 15 güne 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaları istedi.

Savcı, sanık Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan, 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan, 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık avukatları ek süre talep etti. Mazereti kabul eden mahkeme duruşmayı 11 Kasım'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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