Fatih'te Azeri Oyuncunun Ölümü: 31 Yıl Ceza

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Fatih Beyazıt'ta 2 husumetli grubun silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azeri oyuncunun vurularak ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, oyuncuyu vuran 1 firari sanığı 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fatih Beyazıt'ta iş yerleri bulunan 2 husumetli grubun 23 Mayıs 2022'de silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı dava karara bağlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 1 tutuklu sanık ile başkan suçtan tutuklu 4 müşteki sanık hazır bulundu. Başta suçtan tutuklu 3 müşteki sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı mahkemeye 4 tutuksuz müşteki sanık ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını istediler.

Mahkemeden beraatlarını istediler

Son sözleri sorulan sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

1 sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, firari Kerim Öztürk'ü muhtemel kastla 'kasten öldürme', 2 kişiye karşı haksız tahrik altında 'kasten öldürmeye teşebbüs', muhtemel kastla 'silahla kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

4 sanığa 20 yıl hapis cezası

Heyet, Ferit Çakırtaş, Remzi Korkular, İbrahim Küçükyılmaz ve Mahmut Korkular'ın 2 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Polat Öztürk'ü haksız tahrik altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandıran mahkeme, Eyüp Can Asma ve Bülent Kandöre'yi 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gürsel Korkular'ın 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına karar veren heyet, Rıdvan Örgen'in ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti.

Öte yandan tüm müşteki sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan ayrı ayrı beraatlarına hükmedilirken, Mustafa Korkular'ın ise tahliyesine karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 14 kişi 'mağdur', bunlardan 9'u ise polis memuru olarak yer alırken, 26 kişi ise 'mağdur-şüpheli' olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Beyazıt Mahallesi'nde mağdur şüpheliler Kerim Öztürk ile Polat Öztürk'ün iş yerlerinin bulunduğu, yan taraflarında bulunan iş yerinde ise ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu ve her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu kaydedildi.

Polis ekiplerine 'daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor, şu anda buradalar, silahlı olabilirler' şeklinde anons geldiğinin anlatıldığı iddianamede, ekiplerin belirtilen adrese gittiği, o sırada 2 taraf arasında sözlü tartışma ve küfürleşme olduğu ve her iki gruba yönelik sakinleştirme çalışmaları devam etse de, grupların buraya ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin iki taraftan birinin yok olması ile sonuçlanacağını söyledikleri aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunması nedeniyle Öztürk'lerin iş yerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstilin açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı ancak olay gecesinde diğer tarafın, karşı tarafla yaşanacak bir problem olması ihtimaline dayanılarak silahlarla hazırlık yapıldığı belirtildi. Polis memurlarının iki grup arasındaki silahlı çatışma arasında kaldıklarının aktarıldığı iddianamede, polislerin saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşların ve 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, olay anında silah kullandığı tespit edilen mağdur-şüphelilerin birbirlerine yönelik hedef gözeterek doğrudan ateş ettikleri, polis memurlarının karşılık vermesine rağmen polis memurlarına yönelik de eylemlerini devam ettirdikleri, silah kullandığı tespit edilemeyen mağdur şüphelilerin ise olayda iştirakinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan olay esnasında yoldan geçen Kamran Dadashzade'nin ense kısmından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Dadashzade'nin, mağdur-şüpheli Kerim Öztürk tarafından yaralanıp, sonrasında öldüğünün tespit edildiği de aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede mağdur- şüphelilerden Kerim Öztürk'ün 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 98 yıldan 275 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 25 mağdur-şüphelinin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi. - İSTANBUL