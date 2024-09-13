Fatih'te Metruk Bina Çöktü

3.Sayfa

Fatih'te 3 katlı metruk binanın çöktüğü anlar kamerada

Yoldan geçen vatandaşlar ölümden döndü

İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı metruk binanın çökmesi ile ortaya çıkan toz, dumanın yola yayıldığı anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam 23.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesinde 3 katlı metruk binanın çökmesi ile ortaya çıkan toz, dumanın yola yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Boş olduğu öğrenilen bina çöktüğü sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş, enkaz altında kalırken ekipler tarafından kurtarılmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde binadan parçaların yere düştüğü görülürken vatandaşların kaçtıkları da görüldü.