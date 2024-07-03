Fatih'te Park Halindeki Motosiklet Kağıt Toplayıcıları Tarafından Çalındı

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Fatih'te park halinde kilitli halde duran motosiklet, kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Şahısların motosikleti kağıt topladıkları el arabasının üzerine koyarak götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansırken 2 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 25 Haziran 2024 günü Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.B.'ye ait park halinde bulunan motosiklet park edildiği yerden çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Y.B., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletin çalındığı belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şahıslardan Mahmut Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette yapılan ilk sorgusunda daha önceden 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edilirken diğer şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Kağıt toplama aracıyla gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kağıt toplama aracıyla sokakta dolaşan şahıslar park halindeki bir motosikleti gözlerine kestiriyor. Daha sonra şahıslardan birinin park halindeki motosikletin kilidini kırarak sürükleyerek sokağa girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında motosikleti kağıt toplama aracına koyan şahısların sokakta ilerlediği ve bir süre sonra ara sokağa girerek uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL