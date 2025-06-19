Fatih'te Sürücü Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı

Fatih'te yanındaki sürücüyü öldüren şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te yanında oturduğu aracın sürücüsünü öldüren şüpheli yakalandı.

Fatih, Yedikule Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak'a geldiği sırada yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir nedenle sürücü Ömer Eren Akyüz'e silahla ateş etmiş, sürücü kanlar içerisinde yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçarak bir apartmana girmişti. Bir süre burada bekleyen şahıs daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçmıştı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi Yenisbosna Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, saldırganı yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Barış P. olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalandığı öğrenildi.