Fatih\'te Yangın Paniği

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Fatih'te bulunan Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Camii'nin yan tarafındaki lojmanda saat 11.45'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada lojmanın boş olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL