Fenomen çift video çekerken ölümden döndü - Son Dakika
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Fenomen çift video çekerken ölümden döndü

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Sosyal medya fenomeni Özlem Erdoğan ve eşi Mert Can Erdoğan, video çekerken bir otomobilin hızla üzerlerine gelmesi sonucu büyük bir tehlike atlattı. Erdoğan çifti ve arkadaşları, hızla gelen aracı fark ederek kıl payı kurtuldu.

27.01.2025 17:24  Güncelleme: 17:35
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Sosyal medya fenomeni Özlem Erdoğan ve eşi Mert Can Erdoğan, 21 Ocak'ta video çekmek için arkadaşları Koray Uygun ile buluştu.

Fenomen çift video çekerken ölümden döndü

KAYARAK HIZLA ÜZERLERİNE GELDİ

Video çekimi sırasında, Mert Can Erdoğan bir otomobilin kayarak hızla üzerlerine geldiğini fark etti. Erdoğan, aracın çarptığı kaldırımın ucunda bulunan eşi ve arkadaşını hızla kendi bulunduğu yere çekerek hayatlarını kurtarmaya çalıştı.

Fenomen çift video çekerken ölümden döndü

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Otomobil önce kaldırıma çarptı ve ardından yere düşen Özlem Erdoğan'ın bulunduğu noktaya çıkarak durdu. Kazanın ardından lastiği patlayan araç, sürücüsü tarafından terk edilerek kaçtı. Özlem Erdoğan, aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtuldu ve uzun süre korkudan kendine gelemedi.

Fenomen çift video çekerken ölümden döndü

"SON VİDEOMUZ OLABİLİRDİ"

Mert Can Erdoğan, o anı şöyle anlattı: "Video çekiyor, gülüp eğleniyorduk. Tam arkadaşıma döndüğüm sırada bir arabanın kayarak bize doğru geldiğini gördüm. O sırada eşimi ve arkadaşımı bulundukları yerden çektim. Onları o an oradan çekmeseydim, büyük bir felaketle karşılaşacaktık. Video uğruna ölümden döndük. Eğer onları çekmeseydim son videomuz olabilirdi. Sonrasında araç kaldırıma çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı."

Fenomen çift video çekerken ölümden döndü
Fenomen çift video çekerken ölümden döndü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen çift video çekerken ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Küyük:
    çok mu lazımsınız 34 1 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Artık fenomen olmayan normal insanların haberi gelsin, skini sallasan fenomene değiyor! 31 0 Yanıtla
  • Ali :
    Neymis bu ya her önüne gelen Fenomen. Hicmi normal insan yok bu Dünyada. Gözünüzü birakin bu sacma kisileri takip etmeyi. 21 1 Yanıtla
  • Nilgün Aktaş:
    fenomen olma uğruna hayatlarından olacaklar 15 0 Yanıtla
  • Turan:
    çok önemli insanlar ya 14 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bunlar ne gibi maymunluk yaparak fenomen olmuşlar acaba? 11 0 Yanıtla
  • Hakan Çetin:
    Neresi Fenomen bunların insanların gözünde büyütmeyin 4 0 Yanıtla
  • Selin null:
    fenomen değil de insan gözüyle baksanız?? o da can sonuçta yoksa kimsenin kimseye bi faydası yok 0 0 Yanıtla
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