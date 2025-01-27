Fenomen çift video çekerken ölümden döndü

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Sosyal medya fenomeni Özlem Erdoğan ve eşi Mert Can Erdoğan, 21 Ocak'ta video çekmek için arkadaşları Koray Uygun ile buluştu.

KAYARAK HIZLA ÜZERLERİNE GELDİ

Video çekimi sırasında, Mert Can Erdoğan bir otomobilin kayarak hızla üzerlerine geldiğini fark etti. Erdoğan, aracın çarptığı kaldırımın ucunda bulunan eşi ve arkadaşını hızla kendi bulunduğu yere çekerek hayatlarını kurtarmaya çalıştı.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Otomobil önce kaldırıma çarptı ve ardından yere düşen Özlem Erdoğan'ın bulunduğu noktaya çıkarak durdu. Kazanın ardından lastiği patlayan araç, sürücüsü tarafından terk edilerek kaçtı. Özlem Erdoğan, aracın kendisine çarpmasından kıl payı kurtuldu ve uzun süre korkudan kendine gelemedi.

"SON VİDEOMUZ OLABİLİRDİ"

Mert Can Erdoğan, o anı şöyle anlattı: "Video çekiyor, gülüp eğleniyorduk. Tam arkadaşıma döndüğüm sırada bir arabanın kayarak bize doğru geldiğini gördüm. O sırada eşimi ve arkadaşımı bulundukları yerden çektim. Onları o an oradan çekmeseydim, büyük bir felaketle karşılaşacaktık. Video uğruna ölümden döndük. Eğer onları çekmeseydim son videomuz olabilirdi. Sonrasında araç kaldırıma çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı."