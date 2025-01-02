Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

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Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında "Ben çok iyiyim" mesajı vermişti

ANTALYA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, sevk edildiği Antalya'da tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta kamera önünde hasta yatağından yaptığı açıklamada doktoruna teşekkür ederek, "Ben çok iyiyim" demişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüden arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

"Ben çok iyiyim" mesajı vermişti

Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde doktorunun 'nasılsınız' sorusuna, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.