Fethiye\'de FETÖ Finans Operasyonu

3.Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethullahçı terör örgütü finans yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren bir işyerine yapılan operasyonda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince müşterek yapılan çalışmada, FETÖ silahlı terör örgütünün 'Güncel Finans Yapılanmasına' yönelik, Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri ile bağlantılı 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - MUĞLA