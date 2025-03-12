Fethiye'de Küçük Çocuğun Yangın Kabusu - Son Dakika
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Fethiye'de Küçük Çocuğun Yangın Kabusu

Fethiye\'de Küçük Çocuğun Yangın Kabusu

5 yaşındaki Kutay Gökçe, araçta çıkan yangında ağır yaralanarak 18 gün sonra hayatını kaybetti.

12.03.2025 12:38
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araçta çıkan yangında ağır yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi'nde 23 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Kutay Gökçe ağır yaralandı. İddiaya göre, küçük çocuk 55 yaşındaki dedesi Ö.Ç. ve 28 yaşındaki annesi S.G. tarafından, dayısına misafirliğe gittikleri sırada araçta bırakıldı. Henüz bilinmeyen bir sebeple araçta çıkan yangında Kutay Gökçe ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın söndürülse de minik Kutay, alevlerin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kutay Gökçe, 18 gün süren yaşam savaşı verdi. Gökçe, tüm müdahalelere rağmen hayatta tutunmayı başaramadı. Kutay'ın ölümü ailesini ve sevenlerini kahretti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Küçük Çocuğun Yangın Kabusu - Son Dakika

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