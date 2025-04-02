FETÖ\'cü Eski Öğretmen Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmen K.Ş.'nin (47) Çapaklı Mahallesinde olduğunu belirledi.

Yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü K.Ş., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA