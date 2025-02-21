FETÖ Operasyonu: Maydanoz Döner\'e Raids

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Maydanoz Döner şubelerine yönelik yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde Bursa'da 12 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye finansman sağladığı iddiası ile Bursa'da birçok şubesi bulunan Maydonoz Döner'e yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 ev ve iş yerinde aramalar yapıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA