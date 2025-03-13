FETÖ/PDY Operasyonunda 8 Gözaltı

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkez, Torbalı ve Urla ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, Banka Asya artan kaydı bulunan, Zaman Gazetesi ve Bankasya kapatılma eylemlerine katılan 10 şüpheliye yönelik İzmir Merkez, Torbalı ve Urla ilçelerinde belirlenen adresler eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 8 şahıs yakalanarak göz altına alındı. 2 şahsın yurt dışında olduğu anlaşıldı. - İZMİR