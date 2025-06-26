FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen R.Ş. isimli eski polis memuru gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
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