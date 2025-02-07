Kırıkkale'de 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan İ.K.'yı yakaladı. 7 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ üyesi Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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