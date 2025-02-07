FETÖ üyesi yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan O.G., TEM Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. - SAMSUN
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