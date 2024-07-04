FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-20' operasyonunda İstanbul'da 21 örgüt üyesi yakalandı

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FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-20' operasyonunun İstanbul ayağında 21 örgüt üyesi yakalandı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20"operasyonlarının İstanbul'daki detaylarına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 29 ilde "Kıskaç-20" adı verilen operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuş, baskınlarda 108 örgüt üyesinin yakalandığını ilan etmişti. Örgüt üyelerine yönelik operasyonların İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Toplam 28 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve operasyonlarda 21 FETÖ'cünün yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin barındıkları adreslerdeki aramalarda ise 15 bin 500 avro, 610 dolar para ve örgütsel doküman niteliğinde çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Fetö/Pdy üyelerine yönelik yürütülen tahkikatın devam ettiği öğrenildi.