Foça\'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Foça'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilk müdahale saat 12.35'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.