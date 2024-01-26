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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçileri ziyaret ederek mali ve idari baskıyı hafifletecek önlemler alacaklarını söyledi - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçileri ziyaret ederek mali ve idari baskıyı hafifletecek önlemler alacaklarını söyledi

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen çiftçileri ziyaret etti. Attal, çiftçiler üzerindeki mali ve idari baskıyı hafifletmek için önlem alacaklarını söyledi. Attal ayrıca, çiftçileri topraklarının bir kısmını nadasa bırakmaya zorlayan Avrupa Birliği kurallarının hafifletilmesi için çalışacağının sözünü verdi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçileri ziyaret ederek mali ve idari baskıyı hafifletecek önlemler alacaklarını söyledi
26.01.2024 - 22:56,
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa'nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen çiftçileri ziyaret etti. Attal, çiftçiler üzerindeki mali ve idari baskıyı hafifletmek için önlem alacaklarını söyledi.

Fransa'da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçilerin protestoları devam ederken, Fransa Başbakanı Gabriel Attal çiftçileri ziyaret etti. Güneydeki Haute-Garonne bölgesindeki bir çiftlikte konuşan Attal, dizele verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın basitleştirileceğini belirterek, "Tarımı her şeyin üstünde tutacağız" dedi.

Dizel yakıta uygulanan verginin artırılmasına yönelik gidişatı durduracaklarını söyleyen Attal, çiftçilerin imzalanması halinde ülkenin daha ucuz olan Latin Amerika ürünleriyle doldurulacağını iddia ettiği Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması'na da karşı çıkmaya devam edeceğini vurguladı. Attal ayrıca, çiftçileri topraklarının bir kısmını nadasa bırakmaya zorlayan Avrupa Birliği kurallarının hafifletilmesi için çalışacağının sözünü verdi. - PARİS

Kaynak: İHA
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Fransa, Tarım, Çevre, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçileri ziyaret ederek mali ve idari baskıyı hafifletecek önlemler alacaklarını söyledi - Son Dakika


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