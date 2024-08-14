Fransa'da Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı - Son Dakika
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Fransa'da Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Fransa'nın Meurthe et Moselle bölgesinde 2 Rafale tipi savaş uçağı havada çarpıştı. Kazada 1 pilot kurtulurken, diğer uçaktaki eğitmen pilot ve öğrenci pilotunu arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

14.08.2024 17:27
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Fransa'nın Meurthe et Moselle bölgesinde Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı. Kazada 1 pilot kurtulurken, diğer uçaktaki eğitmen pilot ve öğrenci pilotunu arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın Meurthe et Moselle bölgesine bağlı Colombey-les-Belles kasabasında öğle saatlerinde 2 Rafale tipi savaş uçağı havada çarpıştı. Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, pilotlardan birinin çarpışmadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, ancak diğer uçakta bulunan eğitmen pilot ve öğrenci pilottan henüz haber alınmadığı belirtildi. Kayıp pilotlar için jandarma, itfaiye, orman idaresi ve sivil savunma ekiplerinin ortak koordinasyonuyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Uçakların Haute Marne bölgesindeki Saint Dizier Hava Üssü'ne bağlı Rafale dönüşüm filosuna ait olduğu öğrenildi. Meurthe et Moselle Valiliğinden yapılan açıklamada, bölge halkından kaza mahallinden uzak durmaları istendi. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da Rafale tipi 2 savaş uçağı havada çarpıştı - Son Dakika

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