Fransa'nın Nice şehrinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fransa'nın Nice şehrinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Nice şehrinde işçi sınıfının yaşadığı bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

18.07.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Nice şehrinde bir apartmanda gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın Nice şehrinde işçi sınıfının yaşadığı bir mahalledeki 7 katlı apartmanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alp-Maritimes Valiliğinden yapılan açıklamada, yangında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üç merdiven kullanarak çok sayıda kişiyi kurtardı. Yangına müdahalede 70'den fazla itfaiye personeli ve 25 araç görev aldı. Alevler itfaiyecilerin çabalarıyla saatler sonra söndürüldü.

"1 kişi pencereden atlayarak kurtuldu"

Alpes-Maritimes Valisi Hugues Moutouh yaptığı bir açıklamada, ölü ve yaralıların aynı aileden ve Komor kökenli olduğunu ifade etti. Moutouh, hayatta kalanların dışarıya en yakın olan kişiler olduğunu, 1 kişinin de pencereden atlayarak kurtulduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirterek, "İtfaiyecilerin hızlı müdahalesi daha fazla can kaybını önledi" ifadelerini kullandı. Darmanin ayrıca polis teşkilatının bu korkunç trajedinin nedenlerini araştıracağını belirtti.

Kundaklama şüphesi

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Nice Savcılığı kundaklama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - NİCE

Kaynak: İHA

Fransa, Çocuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'nın Nice şehrinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'nın Nice şehrinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement