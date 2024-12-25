Gazeteci Mehmet Hatipoğlu Emet'te Defnedildi - Son Dakika
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Gazeteci Mehmet Hatipoğlu Emet'te Defnedildi

Gazeteci Mehmet Hatipoğlu Emet\'te Defnedildi

Kütahya'nın duayen gazetecisi Mehmet Hatipoğlu, Emet'te son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2024 18:31
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Kütahya'nın duayen gazetecilerinden Mehmet Hatipoğlu, Emet ilçesinde toprağa verildi.

Uzun yıllar çeşitli gazete ve ajanslarda muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan 2 çocuk babası gazeteci Mehmet Hatipoğlu'nun (71) cenazesi Emet Merkez Babuk Bey Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam yanı sıra, Kütahya basın camiasından çok sayıda katılım gerçekleşti. Ayrıca Kütahya İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürü Rıfat Hatipoğlu'nun babası olan Mehmet Hatipoğlu'nun cenazesine İl Özel İdaresinde çalışan işçi ve memurlar ile ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Mehmet Hatipoğlu Emet'te Defnedildi - Son Dakika

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