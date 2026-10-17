Gaziantep Emniyeti 36 dronla kritik noktaları havadan izliyor

Gaziantep Emniyeti 36 dronla kritik noktaları havadan izliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, 36 dron ve 77 personelle kentin kritik noktalarını havadan denetliyor. Sesli komut verebilen ve gece görüşü sağlayan dronlarla olaylara anlık müdahale edilerek huzur ve güven ortamı pekiştiriliyor.
Gaziantep'te kentin huzur ve güveni için son teknoloji 36 adet dron ile havadan denetim yapılıyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kentin huzur ve güveni için son teknoloji dron destekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor. "Görünmeyeni görmek için Gazi şehrin semalarındayız" sloganıyla son teknoloji ile donatılmış sesli komut verebilen ve gece görüşü sağlayabilen 36 dron ve 77 personelin desteğiyle Gaziantep'in kritik noktaları ile dört bir yanında huzur ve güven ortamı sağlanmaya gayret gösteriliyor.
Dron desteki denetimlerde gökyüzünden şehrin her noktası izleniyor, yaşanan yada yaşanması muhtemel olan olaylara anlık müdahale edilerek huzur-güven ortamı pekiştiriliyor.
Kaynak: İHA
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