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Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Gaziantep'te bir lisede okuyan 11. sınıf öğrencisi, okulun 3. katından atlayarak ağır yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te 11. sınıf öğrencisi intihar girişiminde bulundu
15.12.2023 - 20:17,
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Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulda 3. kattan atladı. Olay sonrası ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Türkan İslam Özgüçlü Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi İ.İ., bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katından kendisini aşağı bıraktı. Olay sonrası okulda panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kız öğrenciyi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.İ.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Binevler Mahallesi, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Şahinbey, Son Dakika

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