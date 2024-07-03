Gaziantep\'te 226 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son 1 ay içerisinde yaptığı çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 226 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ay içerisinde aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda bir çok suçtan aranan 226 şahıs yakalandı. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheli şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP