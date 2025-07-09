Gaziantep'te 3 DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 DEAŞ üyesi yakalandı

Gaziantep\'te 3 DEAŞ üyesi yakalandı
09.07.2025 16:31
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Gaziantep'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik savcılık koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri tespit edilen A.F.R.R., E.M.H.A. (Askeri, dini ve ideolojik eğitimler almış) ve O.A. (Elbab bölgesinde yardım yataklık) isimli yabancı uyruklu 3 şüpheli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki adreslerine şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

2 şüpheli tutuklandı 1'i deport edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden E.M.H.A. ve O.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.F.R.R. isimli şahıs deport işlemleri için Oğuzeli Geri gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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