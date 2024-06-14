Gaziantep'te 5 Milyon TL Değerinde Bakır ve Hurda Kablo Çalma Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 Milyon TL Değerinde Bakır ve Hurda Kablo Çalma Operasyonu

Gaziantep'te bir devlet kurumundan çalınan 5 Milyon TL değerinde bakır ve hurda kablo çalarak sattığı tespit edilen 11 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyon sonucunda çalınan malzemeler de ilgili kuruma teslim edildi.

14.06.2024 15:21
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Gaziantep'te, bir devlet kurumundan 5 Milyon TL değerinde bakır ve hurda kablo çalarak sattığı tespit edilen 11 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı zamanlarda bir devlet kurumuna ait 5 Milyon TL değerinde bakır ve hurda kablo çalınması olayı ile ilgili Nurdağı ilçesinde belirlenen üç ayrı adrese operasyon yaptı.

Kurum çalışanı, yüklenici firma çalışanı ve hurdacı 11 şahıs yakalandı

JASAT unsurlarınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonla bahse konu malzemeleri farklı zamanlarda çalarak sattıkları tespit edilen 1 kurum çalışanı, 7 bakım ve onarım işlemlerini yapan yüklenici firma çalışanı ve 3 hurdacı olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler ilgili kuruma teslim edildi

Adreslerde yapılan adli aramalar neticesinde 350 kilogram bakır kablo, 110 kilogram hurda demir ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. El konulan malzemeler ilgili kuruma teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 5 Milyon TL Değerinde Bakır ve Hurda Kablo Çalma Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 Milyon TL Değerinde Bakır ve Hurda Kablo Çalma Operasyonu - Son Dakika
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