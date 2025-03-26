Gaziantep\'te Ağlı Avlanmaya Suçüstü

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahılara ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi.

A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP