Gaziantep'te jandarma ekipleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine eğitim semineri düzenledi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, doğayı koruma bilinci kazandırmak için 257 ilkokul öğrencisine eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konular anlatıldı.
Ayrıca, çevre ihlallerini bildirmek için kullanılan HAYDİ uygulaması tanıtıldı ve vatandaşların telefonlarına yüklendi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te İlkokul Öğrencilerine Çevre Eğitimi Verildi - Son Dakika
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan B.C. (19) isimli şahıs, Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya fenomeni önderliğindeki bir dolandırıcılık çetesi, lüks telefon vaadiyle 1750 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü, 4 kişiyi tutukladı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1.32 gram uyuşturucu madde ve 16 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ve Z.A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Bilecik Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone denetimlerinde 15 araç ve sürücüsü denetlenerek, 9 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' suçundan 13 bin 554 lira, 1 araç sürücüsüne ise 'Takograf kullanmama' suçundan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde 0,78 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir ayda binlerce araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda bin 513 araç trafikten men edildi.
Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı ve adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'ın Güneyçevre Yolu Hicret Kavşağı'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir pikap kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin İstasyon Mahallesi Güney çevre yolu sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, R.S. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Alkolmetre testi sonucunda otomobil sürücüsü R.S'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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