Gaziantep\'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkardığı tespit edilen 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Nurdağı ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında kaçak maden ocağı açtığı ve bu ocakta kazı yaparak krom madeni çıkardığı tespit edilen Ö.K., M.A., İ.B. ve C.B. isimli 4 şüpheli şahıs suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasa işlem başlatılırken suçta kullanılan 90 adet ray sistemi, 19 adet kazı malzemesi, 1 adet traktör, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet asansör vinç, 2 adet vagon, 1 adet 200 metre aydınlatma kablosu ve lambaları ile 1 adet 200 metre uzatma kablosuna el konuldu. - GAZİANTEP